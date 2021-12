Discours sur l’état de la nation: Patrice Talon évoque deux défis majeurs à relever

Le président Patrice Talon a délivré dans la matinée de ce mercredi 29 décembre 2021, son discours sur l’état de la nation. Pour le chef de l’Etat, le Bénin fait actuellement face à deux défis majeurs qu’il doit relever à tout prix dans la cohésion et la solidarité. Il s’agit des défis sécuritaires et sanitaires.

Concernant le défis sécuritaire, le président Patrice Talon a rappelé à l’attention de la représentation nationale, les réformes et investissements importants consentis par le gouvernement pour équiper les forces de sécurités afin qu’elles assurent au mieux, la sécurité des personnes et des biens.

Au niveau des pays qui sont actuellement objet d’attaques terroristes, le président Patrice Talon a fait savoir qu’il y a eu un déploiement d’un important dispositif sécuritaires dans les zones limitrophes des pays où sévices les attaques terroristes. « ces anticipations ont fait leur preuve, nous avons procédé à des interpellation répétées, Malgré les précaution, nous avons été éprouvé« , fait remarquer Patrice Talon.

Mais pour le président de la République, ces faits ne doivent pas nous démotiver. » Mu par notre état d’esprit, nous seront encore plus déterminé et plus efficace en renforçant les dispositifs humains et logistiques », précise le président de la République.

En dehors du défi sécuritaire, le président Patrice Talon a évoqué le défi sanitaire liée à la pandémie de la Covid19. Pour le président Patrice Talon, la situation n’est pas désespérée car la mobilisation de la communauté internationale permet de faire face à la pandémie. « La quasi totalité des décès concerne les personnes non vaccinés », précise Patrice Talon.

Pour le président de la République, la préoccupation majeure des gouvernants constitue la résistance des populations face à la vaccination. Une résistance que le chef de l’Etat estime qu’il faut vaincre à tout prix. « Protéger les populations contre les courants complotistes en leur disant que le vaccin reste le seul objectif pour venir à bout de la pandémie », est l’effort qui doit être poursuivi.

Pour le président Patrice Talon, les pays qui ne parviendront pas à relever le défi de la vaccination coure le risque d’être stigmatisé et isolé du monde. Le Bénin doit donc donc poursuivre les efforts pour atteindre une bonne couverture vaccinale, a fait savoir le président de la République.

Des décès dans le rang des soldats béninois suite aux attaques djihadistes

Les attaques survenues à Banikoara et Porga ont fait des morts dans le rang de l’armée béninoise et du côté des assaillants. La première s’est soldée par la mort d’un djihadiste et des blessés dans le rang de l’armée. Les deux autres attaques enregistrées à Porga, ont fait cinq morts dont deux chez les soldats béninois et trois du côté des djihadistes. Plusieurs blessés ont été aussi dénombrés.

La présence des djihadistes dans les zones frontalières du Bénin avait été signalée par le chercheur Kars de Bruijne de l’Institut des relations internationales de Clingendael, aux Pays-Bas. En analysant les risques sécuritaires dans les régions septentrionales, il avait indiqué qu’il y a » « au moins cinq cellules djihadistes qui opèrent dans le nord du Bénin ».