Diplomatie en Afrique: Téhéran approfondit ses échanges avec Lomé

En marge de la Turquie qui s’intéresse au Togo et veut faire de ce pays sa porte d’entrée en Afrique de l’Ouest, l’Iran s’installe aussi à Lomé. La République Islamique a dépêché l’une de ses autorités diplomatiques au Togo pour une mission qui s’inscrit dans le cadre du renforcement de la coopération bilatérale.

Le ministre des affaires étrangères, Robert Dussey s’est entretenu cette semaine à Lomé, avec le chargé d’affaires de la République islamique d’Iran au Togo. Au menu des échanges, les relations entre Lomé et Téhéran, ainsi que les perspectives d’approfondissement.

Au beau fixe depuis de nombreuses années, la coopération bilatérale a été renforcée entre le Togo et l’Iran au cours de la dernière décennie avec la signature en 2010 de deux accords (exemption de visas pour les titulaires de passeports diplomatiques et autorisation de prospection accordée aux entreprises iraniennes dans le secteur minier) et l’ouverture en 2016 d’une ambassade togolaise à Téhéran.

Courant juillet dernier, le chef de la diplomatie togolaise et son homologue, Mohammad Javad Zarif, ont eu un échange téléphonique. Des questions d’intérêts bilatéraux ont été abordés par les deux personnalités diplomatiques.