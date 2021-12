Des terroristes maliens prévoient une attaque imminente dans la capitale du Nigéria (NIS)

Selon un rapport du service nigérian de l’immigration (NIS), qui a mis ses agents à divers postes frontaliers à travers le pays en alerte rouge, des terroristes du Mali ont pour ambition de traverser la frontière entre le Nigeria et la République du Niger pour lancer une attaque à Abuja.

« Le Bureau de l’Ag CGI a reçu un rapport de sécurité (URGENT) de la Présidence (OSGF). L’importation concerne une attaque imminente contre la capitale du Nigeria, Abuja, entre le 17 et le 31 décembre 2021. L’attaque prévue serait dirigée par un DRAHMANE. OULD ALI, alias Mohammed Ould Sidat, ressortissant algérien assisté d’un certain Zahid Aminon, ressortissant nigérien », a indiqué une lettre datée du 23 décembre 2021 était intitulée « Les terroristes planifient des attaques à Abuja » et signée par le commandant de la patrouille des frontières terrestres.

Cette lettre, selon Punch, a été adressée à tous les commandants de secteur et corps de patrouille frontalière dans tout le pays. « Le rapport indique que le duo est en route vers le Nigeria depuis le Mali en passant par le Gan et la République du Niger, au volant d’une fourgonnette Toyota Hilux blanche avec Reg. Non – AG157EKY. Que ces deux-là avaient quatre complices nigérians déjà ancrés dans le pays », souligne la note. « Il est en outre rapporté qu’Ali détient un passeport diplomatique algérien au nom de Najim Ould Ibrahim », lit-on dans la lettre.

« Par conséquent, je suis invité à vous demander d’intensifier les niveaux d’alerte, de mettre en place les contre-mesures nécessaires à tous nos points d’entrée / sortie – aériens, terrestres, maritimes / maritimes, y compris, mais sans s’y limiter, la surveillance, la recherche rigoureuse des personnes et des véhicules, la transhumance, pour effectuer l’arrestation immédiate de ces terroristes/contrebalancer cela et toute attaque terroriste à Abuja », indique le commandant de la patrouille des frontières terrestres du Nigéria.