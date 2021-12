Déploiement des mercenaires du groupe Wagner au Mali : réaction de la communauté internationale

La communauté internationale a réagi au déploiement d’au moins 500 paramilitaires du groupe Wagner au Mali. De la CEDEAO à la France et ses partenaires, l’arrivée des « mercenaires russes » au Mali est catégoriquement rejetée. Pour la communauté internationale, ce déploiement va compliquer et aggraver l’insécurité généralisée au Sahel.

Moins de 24 heures après la confirmation de l’arrivée d’un contingent d’au moins 500 paramilitaires de la société privée militaire russe au Mali, les réactions fussent de toutes parts. Très active sur la question depuis plus d’un mois, la Communauté Économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO), a réagi via un communiqué. L’organisation sous-régionale a fermement condamné cette action qu’elle juge « irresponsable » de la part des autorités maliennes et assure que cela ne fera que compliquer, aggraver l’insécurité généralisée au Sahel.

Parallèlement, le chef de la diplomatie française, Jean-Yves Le Drian a dit être profondément déçu par ce déploiement du groupe Wagner au Mali, soulignant que la CEDEAO et la France vont oeuvrer davantage à aider le Mali dans la lutte contre le terrorisme.

Faut-il le souligner, dans un communiqué publié sur le site officiel du ministère français des affaires étrangères, la France et ses partenaires engagés dans la lutte contre le terrorisme au Mali se sont dits persuadés que l’arrivée des hommes de Wagner au Mali ne fera qu’empirer la situation sécuritaire du pays sahélien. Aussi, regrettent-ils, cette décision des autorités maliennes, ajoutant que la Russie fournit un soutien matériel au groupe Wagner.