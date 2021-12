Cyril Ramaphosa chez Alassane Ouattara: 9 accords de coopération signés, le variant Omicron évoqué

Le président sud-africain, Cyril Ramaphosa a entamé une tournée africaine qui va le conduire dans 4 pays de l’Afrique de l’Ouest. Pour sa première étape, il a été reçu par son homologue ivoirien, Alassane Ouattara pour une visite de 72 heures, première d’un leader sud-africain depuis 1992 en Côte d’Ivoire. Neuf accords de coopération ont été signés lors des échanges.

Les présidents Cyril Ramaphosa et Alassane Ouattara ont eu un tête-à-tête ce jeudi, à Abidjan, la capitale ivoirienne. Les échanges ont porté sur les relations diplomatiques entre les deux pays et le variant Omicron. « Ce jeudi, j’ai eu un excellent entretien avec mon homologue sud-africain, Cyril Ramaphosa, au cours duquel nous avons évoqué les voies et moyens de consolider et de renforcer davantage la coopération entre nos deux pays », a déclaré Alassane Ouattara qui se félicite de la signature de 9 Accords de coopération qui permettront d’intensifier et de dynamiser « notre partenariat stratégique ».

Dénonçant «toute forme d’apartheid sanitaire» dans la lutte contre la pandémie de COVID-19, en particulier le variant Omicron initialement détecté par son pays qui est depuis en partie isolé du reste du monde, Cyril Ramaphosa a tenu à remercier Alassane Ouattara d’avoir fait preuve de «solidarité» en permettant que dans ces circonstances, sa visite d’État en Côte d’Ivoire puisse se tenir.

Il a jugé «regrettable, injuste et contraire à la science» l’interdiction de voyager en Afrique du Sud et en Afrique australe imposée par un grand nombre de pays, les appelant à revoir «d’urgence» leur position.