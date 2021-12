Crise sociopolitique au Bénin: l’appel de Moïse Kérékou pour une réconciliation nationale

La réconciliation nationale est la voie du salut pour le peuple béninois. C’est du moins la conviction de l’ambassadeur Moïse Kérékou. En communiant avec la communauté chrétienne catholique le 25 Décembre dernier, jour de la nativité du Christ, Moïse Kérékou a eu une pensée particulière aux enfants de Joël Aïvo, de Reckya Madougou, aux orphelins et aux enfants de tous les autres exilés ou prisonniers politiques.

« Le contexte dans lequel nous célébrons la Noël est difficile pour de nombreuses familles béninoises affligées. Certains enfants, en effet, ne pourront pas bénéficier de la présence et de cadeaux de leurs pères et mères. J’ai une pensée particulière en cette nuit sacrée, aux enfants de Joël Aïvo, de Reckya Madougou, des exilés, détenus politiques et autres compatriotes en situation difficile« , lit-on dans la publication de Moïse Kérékou.

Selon Moïse Kérékou, au-delà des débats partisans et de toutes controverses, une nation n’existe qu’à travers ses enfants, relève de demain. Aussi, invite-t-il à la réconciliation nationale au nom de tous les enfants innocents des béninois en difficultés sous le régime de la rupture.

« Que Noël 2021 sonne la fin de la souffrance de tous ses enfants et les retrouvailles des familles séparées. Je vois au firmament une nouvelle Étoile de Bethléem annonciatrice d’une grande réconciliation nationale, de paix et d’unité pour relever ensemble, avec tous les béninois du nord au sud, de l’est à l’ouest, et aussi de la diaspora, les grands défis qui se posent à notre chère nation« , souhaite-t-il.

Colistier du candidat Joël Aïvo à la dernière élection présidentielle, Moïse Kérékou a déposé en début du mois de Décembre sa démission du parti « Les Démocrates » dont il est membre fondateur.

Dans une publication sur sa Page Facebook la semaine dernière, l’ambassadeur Moïse Kérékou a justifié les raisons de son départ du parti « Les Démocrates ». Une publication qui a suscité beaucoup de critiques sur la toile.

Moïse Kérékou avait été en effet non seulement critiqué à cause du registre qu’il a utilisé pour mettre sur la place publique des supposées dysfonctionnement qu’il aurait constaté au sein de la formation politique dont il est membre fondateur, mais surtout à cause du silence qu’il avait observé sur des ex compagnons politiques que sont Reckya Madougou et Joël Aïvo qui ont été condamnés à de lourdes peines de prison.