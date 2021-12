Crise sécuritaire: le Nigéria déploie ses troupes au Mali

Les forces nigérianes ont déployé plusieurs dizaines de soldats au Mali dans le cadre de la mission de maintien de la paix dans le pays ravagé par la guerre et par l’insurrection islamiste.

Au moins 62 soldats nigérians sont déployés au Mali par les autorités du pays pour apporter leur aide à la mise en place d’une paix durable dans le pays. Cette annonce a été faite vendredi par le patron adjoint de la formation de l’armée, le général de brigade Hassan Dada, lors d’un défilé des troupes du Centre général Martin Luther Agwai de maintien de la paix à Jaji, dans l’État de Kaduna.

La cérémonie de départ des soldats nigérians pour le Mali a précédé leur départ immédiat pour ce pays d’Afrique de l’ouest en proie à des attaques terroristes depuis plusieurs années. Le général Dada prévient les troupes que l’armée nigériane ne tolérera aucun acte de lâcheté ou de faute professionnelle de leur part lors de l’opération dans ce pays d’Afrique de l’Ouest.

Les soldats et officiers de l’armée nigériane avaient suivi une formation militaire intensive au Centre général Martin Luther Agwai de maintien de la paix à Jaji, Kaduna avant leur départ pour le Mali en mission de maintien de la paix. Ils ont été soumis à trois semaines de formation intensive spéciale, et l’achèvement de la formation de pré-déploiement les qualifie pour être déployés dans la Mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation au Mali (MINUSMA).

Le Mali est un pays d’Afrique de l’Ouest qui a été confronté à de graves problèmes politiques, sécuritaires, socio-économiques, humanitaires et des droits de l’homme après qu’une coalition de Touaregs et d’autres groupes terroristes ont attaqué et assiégé certains territoires du pays en janvier 2012.