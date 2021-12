Covid19: « Le Bénin doit jouer sa partition pour le recul de ce mal « , Patrice Talon

Le président Patrice Talon, face aux députés ce mercredi 29 Décembre 2021 a largement évoqué la nécessité d’une bonne couverture vaccinale pour venir à bout de la pandémie de Covid19 et éviter au pays la stigmatisation et l’isolement.

Conformément à l’article 72 de la Loi n° 90-32 du 11 décembre 1990 portant Constitution de la République du Bénin révisée par la Loi n° 2019-40 du 07 novembre 2019, le Président de la République, SEM Patrice Talon a délivré un discours sur l’état de la nation.

Le président de la République dans son discours sur l’état de la nation a largement évoqué la situation sanitaire qui frappe le monde entier et à laquelle le Bénin n’échappe pas.

Pour le président de la République, le Bénin doit jouer sa partition pour contribuer à faire reculer la maladie. La vaccination reste alors selon le chef de l’Etat béninois, la seule voie indiquée pour venir à bout de la pandémie. « Le Bénin doit jouer sa partition pour le recul de ce mal. A défaut, soit nous seront stigmatisés, soit l’échec sera universel et la vie serait encore plus difficile pour les uns et les autres « , indique le chef de l’Etat.

Pour le président de la République, ce défi concerne aussi le peuple béninois tout entier qu’aux dirigeants afin que cette partie du monde qu’est le Bénin puisse contribuer efficacement à la lutte contre la pandémie.

A croire Patrice Talon, tant que la Covid19 reste un problème mondial, les grands équilibres seront compromis mais principalement dans les pays les moins développés.

Les derniers chiffres sur la couverture vaccinale…

A la date du 21 Décembre 2021, un total de 1.561.336 personnes ont reçu une dose de vaccin contre la pandémie, soit 12,9% de la population béninoise selon les chiffres de l’organisation mondiale de la santé (OMS).

A croire les chiffres de cette organisation internationale, 1.199.635 personnes sont complètement vaccinées contre le nouveau coronavirus à la date du 21 décembre 2021 sur l’ensemble du territoire béninois, soit un taux de 9,9% de la population béninoise.

Par ailleurs, des sources proches des autorités sanitaires du Bénin évoquent un faible taux de vaccination des personnes ayant été complètement vaccinées. Le gouvernement du président Patrice Talon est donc encore très loin de la projection de faire vacciner 60% de la population dont 40% d’ici fin décembre 2021.

Résultat mitigé de la campagne accélérée de vaccination

Face à la réticence des populations à se faire vacciner du fait des préjugés sur la qualité des vaccins, le gouvernement du président Patrice Talon a pris une batterie de mesures dans le but de vaincre les résistances et d’atteindre une bonne couverture vaccinale.

C’est d’ailleurs dans cette perspective qu’il a été lancé le 15 Novembre 2021, une campagne accélérée de vaccination. L’objectif de cette campagne dans laquelle les leaders religieux sont impliqués est de parvenir à un taux encourageant de couverture vaccinale.

Quarante jours après le lancement de la campagne accélérée de vaccination, le taux de couverture vaccinale est passée de 3, 64% à un plus de 12%. Une progression mitigée; mais une progression tout de même.

Il faut rappeler que l’objectif du gouvernement est d’atteindre un taux de couverture vaccinale de 60% soit 40% avant le 31 Décembre 2021. Mais à 72 heures de l’échéance, le Bénin est toujours à 12%, loin des 40 % de projection.