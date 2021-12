Covid-19: le Royaume-Uni annonce le premier décès au monde dû au variant Omicron

Les autorités britanniques ont annoncé ce lundi 13 décembre un premier décès lié au variant Omicron. Boris Johnson, le Premier ministre, a également sous-entendu que d’autres décès dus à ce variant pourraient avoir été enregistrés.

La Grande-Bretagne a déclaré lundi que le variant Omicron du coronavirus se propageait à une « vitesse phénoménale » et était à l’origine d’environ 40% des infections à Londres. Un premier décès attribué à ce nouveau variant a été annoncé par Boris Johnson. « Malheureusement, Omicron génère des hospitalisations et il a été confirmé qu’au moins un patient est décédé (des suites d’une contamination) au variant Omicron », a déclaré le dirigeant conservateur lors de la visite d’un centre de vaccination à Londres, alors qu’il mise sur une campagne de rappel vaccinal massive pour freiner la propagation du variant.

Depuis que les premiers cas du nouveau variant ont été détectés le 27 novembre au Royaume-Uni, le Premier ministre Boris Johnson a imposé des restrictions plus strictes et a déclaré dimanche à la nation qu’un « raz-de-marée » d’Omicron était à venir. Boris Johnson, qui est confronté à une rébellion au sein de son parti au sujet des mesures visant à limiter la propagation de ce variant, a incité la population à se faire vacciner afin de protéger « nos libertés et notre mode de vie ».

Selon le gouvernement, si aucune mesure n’était prise, il pourrait y avoir un million de personnes infectées par Omicron d’ici la fin du mois. « Il se propage à une vitesse phénoménale, quelque chose que nous n’avons jamais vu auparavant, les infections doublent tous les deux ou trois jours », a déclaré le ministre de la Santé Sajid Javid à Sky News, ajoutant qu’Omicron était probablement à l’origine d’environ 40% des infections à Londres.

Selon des données publiées vendredi, l’efficacité des vaccins contre l’infection symptomatique liée à Omicron serait considérablement réduite avec seulement deux doses, alors qu’une troisième injection augmenterait la protection jusqu’à plus de 70%. Le gouvernement britannique entend fournir une dose de rappel à tous les adultes d’ici le Nouvel An, un objectif ambitieux compte tenu des vacances de Noël et du fait que la vaccination d’un million de personnes par jour représente environ le double des 530.000 par jour actuels.