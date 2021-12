Covid-19: le Bénin réceptionne 474 000 doses du vaccin Moderna

Ce mardi 27 décembre 2021, le Bénin a réceptionné 474 000 doses du vaccin Moderna. Ces nouvelles doses de vaccin sont parvenues au Bénin grâce à l’initiative Covax.

Le Bénin dispose désormais de cinq (05) différents types de vaccin anti-Covid. Après AstraZeneca, Pfizer, Coronovac, Johnson & Johnson, le vaccin Moderna sera désormais présent sur les sites de vaccination au Bénin. Il faut signaler qu’en dehors du vaccin Johnson & Johnson, tous les autres sont à deux doses.

Le gouvernement a lancé une campagne de vaccination accélérée en novembre dernier dans l’optique d’atteindre au moins 40% de taux de vaccination fin décembre 2021. Malheureusement, à quelques heures du 31 décembre, on est loin du compte. Selon Our World in Data, à la date du 21 décembre, 1,63 millions doses de vaccin ont été administrées. Plus d’un million de personnes sont complètement vaccinées, soit 9,9%.

Le gouvernement a levé la suspension des manifestations culturelles et festives, mais demande aux organisateurs de veiller au respect des gestes barrières, notamment l’exigence du pass vaccinal. A noter que les manifestations culturelles annoncées par le gouvernement lui-même ont été annulées.