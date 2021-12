Covid-19: le Bénin fait une nouvelle exigence aux voyageurs à l’arrivée et au départ de Cotonou

Le Bénin prend de nouvelles mesures sanitaires au niveau des voyageurs à l’arrivée et au départ de Cotonou. A travers un communiqué en date du jeudi 23 décembre 2021, le ministre de la santé a indiqué les nouvelles règles concernant les tests de la Covid-19 chez les voyageurs.

A compter du 1er janvier 2022, un test PCR datant de moins de 48 heures est dorénavant exigé à tout voyageur à l’arrivée à Cotonou. Tous les voyageurs au départ de Cotonou devront également présenté un test PCR datant de moins de cinq jours, en tenant compte des exigences des pays de destination.

Les équipes de la police républicaine et de santé sont chargées de procéder à la vérification systématique des tests PCR des voyageurs. Par ailleurs, à l’occasion des fêtes de fin d’année, le ministère de la santé informe les voyageurs de la fermeture des sites de dépistage de la Covid-19 du Palais des Congrès et VIP, les vendredis 24 et 31 décembre 2021 à 14 heures, le 25 décembre 2021 et le 1er janvier 2022 à midi.