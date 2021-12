Covid-19 au Bénin: le gouvernement lève la suspension des manifestations culturelles

Le Comité interministériel de la gestion de la crise sanitaire Covid-19 lève la mesure de suspension des manifestations culturelles et festives. Dans un communiqué datant du 16 décembre 2021, le Comité justifie sa décision par la diminution du nombre de nouveaux cas positifs à la Covid-19 et l’amélioration de la couverture vaccinale.

Selon le communiqué conjoint des ministères concernés, les manifestations culturelles et festives peuvent reprendre dans le respect strict des gestes barrières, notamment l’exigence d’un « pass vaccinal » ou d’un test PCR de moins de 48 heures. L’organisation desdites manifestations doit être aussi subordonnée aux autorisations du ministère de la santé.

Selon le dernier bilan publié sur le site du gouvernement, le Bénin compte au total 24 833 cas confirmés de Covid-19, 161 décès et 24 546 guéris et 126 sous traitement. Le nombre de doses de vaccin administrées est estimé à plus d’un million.