Covid-19: après le Nigéria, le Ghana enregistre ses premiers cas du variant Omicron

Le Ghana a enregistré ses premiers cas connus de la variante Omicron du Covid-19. Cette variante a été détectée chez des passagers arrivés à l’aéroport international de Kotoka à Accra.

Le ministère ghanéen de la santé a détecté les premiers cas dans le pays de la nouvelle variante Omicron du Covid-19 chez des passagers arrivés à l’aéroport international de Kotoka à Accra le 21 novembre, a déclaré aujourd’hui le directeur général du service de santé du Ghana. Toutefois, le Dr Patrick Kuma-Aboagye a noté que la variante ne se propage pas encore au sein de la communauté.

Omicron a été détecté pour la première fois par des scientifiques sud-africains et rendu public la semaine dernière. L’Union africaine et l’Organisation mondiale de la santé ont mis en garde les pays contre l’imposition rapide d’interdictions de voyager aux voyageurs à la suite de la découverte d’une nouvelle variante.

Le Dr John Nkengasong, directeur des Centres africains de contrôle et de prévention des maladies (Africa CDC), a déclaré que l’histoire de la pandémie avait montré que les interdictions de voyager ne servaient pas à grand-chose pour gérer la propagation du virus. « Les CDC d’Afrique découragent fortement l’imposition d’une interdiction de voyager pour les personnes originaires de pays qui ont signalé cette variante. En fait, pendant toute la durée de cette pandémie, nous avons observé que l’imposition d’interdictions aux voyageurs en provenance de pays où une nouvelle variante est signalée n’a pas donné de résultats significatifs », a déclaré M. Nkengasong dans un communiqué.

Le Rwanda a toutefois décidé d’interdire temporairement les vols en provenance d’Afrique australe. Quelques heures après la détection de la variante, des pays occidentaux, dont le Royaume-Uni, l’Allemagne et les États-Unis, ont imposé des interdictions de vol à l’Afrique du Sud et à six de ses voisins où la variante a été détectée. Le Canada, le Maroc, la Russie et plusieurs autres pays ont également imposé des interdictions aux pays d’Afrique australe.