Côte d’Ivoire – Présidentielle 2020: « nous avons identifié le propriétaire du GBAKA VERT »

Alors que la Côte d’Ivoire est entrée dans une phase de dialogue politique pour faciliter la réconciliation dans le pays, le procureur de la république a rappelé qu’il comptait poursuivre en justice tous ceux qui ont participé à la désobéissance civile lors de la présidentielle l’année dernière.

Le procureur ivoirien Richard Adou a donné lundi une conférence de presse pour informer l’opinion de son intention de poursuivre tous ceux qui ont participé à la désobéissance civile décrétée par l’opposition l’année dernière dans le cadre de l’élection présidentielle. En effet, le président Alassane Ouattara a décidé de se présenter pour un troisième mandat à la tête du pays mais cela a créé des troubles dans le pays.

Pour exprimer sa colère, l’opposition à coalisé pour tenter de barrer la voix à Ouattara. Un mot d’ordre a été lancé pour une désobéissance civile à travers tout le pays. « La désobéissance civile s’impose face à la forfaiture de Alassane Ouattara », avait alors indiqué Henri Konan Bédié. Cela a fini par créer des troubles et les partisans des deux camps (Opposition et pouvoir) se sont affrontés dans plusieurs localités.

Présentant le rapport d’enquête sur ce qui s’est passé avant pendant et après l’élection présidentielle d’octobre 2020 en Côte d’Ivoire, le procureur a assuré que les poursuites seraient engagées contre toutes les personnes impliquées dans les troubles. Ce rapport met en effet en « évidence que la manipulation des sentiments d’appartenance ethnique, politique et religieuse, ainsi que l’impunité demeurent un ressort important de l’escalade de la violence, y compris politique ».

Richard Adou indique aussi que la jeunesse a été « instrumentalisée comme bras exécuteur de la violence politique par des leaders politiques ». Il souligne que « 233 personnes impliquées à divers degrés dans la commission de ces infractions graves ont été interpellées dans plusieurs localités du pays et quarante autres personnes ayant été formellement identifiées sont activement recherchées pour avoir participé à ces événements ». « Tous ceux qui ont contribué à la désobéissance civile des élections présidentielles de 2020 seront poursuivis », a-t-il ajouté.

Toutefois, le procureur indique que « nous avons identifié le propriétaire du GBAKA VERT qui a semé la désolation à ABIDJAN mais malheureusement ce dernier est en fuite et nous le recherchons activement…. ». Notons que ce bus vert a transporté plusieurs miliciens qui ont semé le désordre et attaqué les militants de l’opposition dans la capitale ivoirienne. Pour rappel, le bilan de ces violences fait état de 85 morts et 484 blessés en trois mois.