Côte d’Ivoire: interpellation d’une travailleuse de s&xe et son manager pour proxénétisme

La Brigade Mondaine ivoirienne a interpellé vendredi 10 décembre, une travailleuse de s&xe et son manager pour outrage public à la pudeur, proxénétisme et diffamation.

Le 10 décembre 2021, les nommés D.S., 29 ans et S.C.O., 30 ans, ont été interpellés par la Brigade Mondaine pour outrage public à la pudeur, proxénétisme et diffamation. En effet, dame D.S., travailleuse du sexe, s’est attachée les services du Sieur S.C.O qu’elle rémunère quotidiennement à 5.000f pour sa publicité sur les réseaux sociaux. C’est ainsi qu’il a publié les photos de cette dernière suivie des commentaires diffamatoires à l’encontre de la Brigade Mondaine.

Ces faits, constituent pour Dame D.S., un délit d’outrage public à la pudeur pour diffusion d’image à caractère pornographique puni par l’article 416 du code pénal. Quand au nommé S.C.0., Il a été interpellé pour avoir profité de la prostitution d’autrui et fait des commentaires de nature à jeter le discrédit sur la Brigade Mondaine, et qui est qualifié d’acte de proxénétisme de diffamation, punis par les articles 358 et 183 du code pénal.

La Brigade Mondaine rappelle par ailleurs, que si la prostitution n’est pas une infraction, la publication des images et écrits à caractère pornographique le sont.