Coronavirus: l’OMS homologue d’urgence le vaccin indien Covovax

Le vaccin indien Cocovax va permettre de renforcer les efforts faits pour vacciner les pays à plus faible revenu.

L’Organisation mondiale de la santé a homologué vendredi le vaccin anti-Covid indien Covovax, a annoncé l’organisation dans un communiqué. Ce vaccin « est produit par le Serum Institute of India sous licence de Novovax et il fait partie du portefeuille de Covax (le système international de distribution de vaccins anti-Covid, ndlr), ce qui va permettre de doper les efforts faits pour vacciner plus de gens dans les pays à faible revenu », a souligné l’OMS.

«Les vaccins restent l’une des méthodes les plus efficaces pour se protéger contre des formes graves et le décès provoqués par le SARS-COV-2, malgré l’apparition de nouveaux variants», a souligné la docteur Mariangela Simao, chargée de l’accès aux médicaments à l’OMS.

Deux doses requises

Cette homologation «doit faciliter l’accès des pays pauvres aux vaccins, dont 41 n’ont toujours pas été en mesure de vacciner 10% de leur population, tandis que 98% pays n’ont toujours pas atteint 40%», a-t-elle souligné, alors que l’OMS s’était fixé cet objectif de 40% de la population vaccinée de tous les pays d’ici la fin de l’année. Ce vaccin requiert deux doses et il peut être conservé à des températures de 2 à 8°, comme dans les réfrigérateurs du commerce.