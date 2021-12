Coronavirus: le variant Omicron détecté au Togo

Un mois après son apparition en Afrique du Sud, le variant Omicron qui s’est propagé dans plusieurs pays du monde, a été détecté au Togo. Selon les chiffres officiels, il représente environ 25% des nouveaux cas de contamination recensés.

Au Togo, le dernier variant du nouveau coronavirus (Sars-Cov-2), Omicron, est bel et bien présent, et représente environ 25% des nouveaux cas de contamination recensés, a annoncé mercredi la Coordination nationale de gestion de la riposte (CNGR) lors de son point de presse hebdomadaire. “Le variant Omicron est là, et le séquençage a montré qu’il représente 25 % des cas, il est plus contagieux que l’ancien variant Delta. Nous sommes passés de 2,5% de positivité pour arriver à 12,5% de positivité”, a indiqué le chef de la riposte, le Colonel Djibril Mohaman.

Cette souche, identifiée en octobre dernier en Inde, est réputée plus contagieuse que le variant Delta, alimentant ainsi le nouveau rebond de cas observés depuis quelques semaines sur le territoire. En attestent les nouveaux chiffres de la veille épidémiologique : 469 cas du 15 au 21 décembre, contre 117 la semaine d’avant, et 61 une semaine en arrière. Sur la période, trois nouveaux décès ont été enregistrés, alors qu’aucune perte n’avait été décomptée depuis près de deux mois.

Alors que se profilent les fêtes de fin d’année, généralement favorables aux pics de contamination, des mesures restrictives pourraient intervenir. Il y a une semaine, la CNGR sonnait l’alarme : “les prochains jours peuvent être difficiles”, avait-elle alerté.