Corée du Nord – Anniversaire de la mort de Kim Jong Il: interdiction formelle de rire pendant 11 jours

Pour commémorer le 10e anniversaire de la mort de l’ancien dictateur Kim Jong-lI, les nord-coréens n’ont pas le droit de rire ni de boire de l’alcool pendant plus d’une semaine. Toute personne qui enfreint les règles peut être arrêtée.

Alors que le pays observe la période de deuil, les autorités gouvernementales ont demandé à la population de ne montrer aucun signe de joie. Les citoyens ne sont pas non plus autorisés à participer à des activités de loisirs ou à faire des courses le 17 décembre, date de la mort de Kim Jong Il.

Toute violation de l’interdiction entraînera de graves conséquences, selon un Nord-Coréen qui s’est entretenu avec Radio Free Asia depuis la ville frontalière de Sinuiji (nord-est). Dans le passé, ceux qui faisaient fi des règles étaient considérés comme des « criminels idéologiques » et « étaient emmenés et on ne les revoyait jamais », a déclaré la source. « Même si un membre de votre famille meurt pendant la période de deuil, vous n’avez pas le droit de pleurer à haute voix et le corps doit être emporté une fois le deuil terminé. Les gens ne peuvent même pas célébrer leur propre anniversaire s’il tombe pendant la période de deuil », a déclaré la source.

Kim Jong Il a dirigé la Corée du Nord de 1994 à sa mort en 2011. Son troisième et plus jeune fils, l’actuel dirigeant Kim Jong Un, lui a succédé. Une autre source, un résident de la province de South Hwanghae, dans le sud-ouest du pays, a déclaré que les policiers ont reçu l’ordre de surveiller les personnes qui n’ont pas l’air « suffisamment bouleversées » pendant la période de deuil. « J’espère seulement que la période de deuil de Kim Jong Il sera réduite à une semaine, tout comme la période de deuil de Kim Il Sung ». « Les habitants se plaignent que les vivants soient obligés de pleurer ces deux morts jusqu’à la mort », a déclaré la source.