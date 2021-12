Claudy Siar: «Alain et moi faisons face à des plans machiavéliques de la part de certains de nos collègues»

Alors qu’une information fait état de ce que la chaîne française RFI essaie de se débarrasser de son célèbre journaliste Alain Foka, l’autre non moins célèbre, l’animateur Claudy Siar, a fait des déballages sur une cabale de leurs collègues à l’interne contre eux.

Suite aux rumeurs, de licenciement d’Alain Foka, annoncées par le média congolais Iwebrdc, le journaliste de RFI, Claudy Siar, a aussitôt réagi. « ÇA N’ARRIVERA PAS ! Il n’y a aucune raison à cela ! Juste une rumeur extérieure…Mais …si on fait partir Alain, je pars !!! », a déclaré sur sa page Facebook le producteur de Couleurs tropicales. En effet, Foka est accusé d’avoir utilisé les logos de RFI et France 24 à des fins personnelles et sans le consentement de ces médias.

Après la réaction de Claudy Siar sur son soutien indéfectible à son collègue Alain Foka, les réactions sur les réseaux sociaux sont venues de partout pour soutenir les deux journalistes. En réponse à un commentaire d’un internaute sur Facebook, Claudy Siar a révélé qu’en réalité, il y a une cabale contre lui et Foka de la part de leurs collègues de travail depuis des lustres.

« Je vous confie quelque chose », a écrit Claudy. « Ce sont des gens en interne qui ont tout fait pour que la direction de RFI se sépare d’Alain », poursuit l’animateur. « Mais ça n’a pas marché. Ce sont ces gens, des collègues, qui ont fait sortir l’info, persuadés que leur cabale fonctionnerait. Mais la direction de RFI ne s’est pas laissée piéger. Ça fait des années qu’Alain et moi faisons face à toutes sortes de plans machiavéliques de la part de certains de nos collègues », a indiqué Claudy Siar.