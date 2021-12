Chine: Peng Shuai sort du silence, mais nie toujours avoir été abusée sexuellement

Invitée à Shanghai pour assister à une course de ski nordique, la joueuse de tennis Peng Shuai s’est exprimée dans une vidéo postée par un média proche du pouvoir et a répété qu’elle n’avait pas été abusée sexuellement.

Depuis le 2 novembre, chaque photo ou séquence faisant apparaître Peng Shuai est un événement scruté de près. Une vidéo postée ce dimanche par Lianhe Zaobao, un média proche du pouvoir chinois, montre la joueuse de tennis réaffirmer qu’elle n’a jamais accusé personne de l’avoir agressé sexuellement, ce qu’elle fit une première fois le 18 novembre dernier. «Tout d’abord, explique-t-elle, j’ai besoin de souligner un point très important, je n’ai jamais dit ou écrit que quelqu’un m’avait agressé sexuellement… »

Pour rappel, la joueuse avait disparu des radars pendant de longues semaines après avoir révélé sur un réseau social (Weibo) que l’ancien vice-premier ministre chinois, Zhang Gaoli, avait abusé d’elle. C’est en marge d’une compétition de ski qui a eu lieu ce dimanche à Shanghai qu’elle s’est exprimée devant la caméra. Elle a aussi raconté que son post sur le réseau social – qui avait été rapidement supprimé – était « un sujet privé… » et que « les gens avaient mal compris [s]on message ». Elle a aussi précisé qu’elle vivait bien à Pékin, chez elle, et qu’elle n’était absolument pas surveillée.

Ce dimanche aura donc été un dimanche de communication pour la joueuse chinoise de 35 ans. Un peu plus tôt dans la journée, une journaliste d’un média d’État chinois a mis en ligne une nouvelle vidéo et une photo, non authentifiées, de Peng Shuai, dont le sort inquiète la communauté du tennis après ses accusations de viol envers un ancien haut dirigeant chinois.