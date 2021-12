Chine: 31 Décembre, l’ultimatum donné aux célébrités et influenceurs pour payer leurs impôts

Lundi 20 décembre, la Chine a donné dix jours à ses célébrités et vedettes de l’internet pour se mettre en règle avec l’administration fiscale après une lourde amende pour fraude contre une influenceuse, dans un contexte de reprise en main du secteur du divertissement.

Lundi, l’influenceuse Viya, très en vue en Chine pour ses vidéos de «télé-achat» 2.0, a été épinglée pour fraude fiscale et condamnée à payer la somme record de 1,3 milliard de yuans (118 milliards f CFA). «Les vedettes du spectacle, les livestreamers et autres personnalités publiques doivent se conformer strictement aux dispositions de la loi fiscale», ont fustigé plusieurs bureaux des impôts, dont ceux de Pékin et Shanghai.

Tous ont en charge de nombreux salariés et entreprises du showbiz. «Il est du devoir de chaque citoyen de payer des impôts», a martelé l’administration fiscale dans une note publiée mercredi. Lundi 20, elle a donné aux célébrités jusqu’à «la fin de l’année», soit 10 jours, pour se mettre en règle, et menace de «lourdes» sanctions. Viya a disparu mardi des principaux réseaux sociaux du pays, au lendemain de sa condamnation pour fraude fiscale.

Le business des influenceurs en Chine

Avec plus de 618 millions d’internautes, dont 90% possèdent au moins un compte sur un réseau social, la Chine compte parmi les pays les plus connectés dans le monde. Ces internautes sont autant de consommateurs potentiels que les marques cherchent à séduire.

Ces dernières se sont ainsi emparées des réseaux sociaux chinois qui règnent sans partage sur le web : Weibo, WeChat et QQ. Les dernières études de cas montrent qu’avec 340 millions d’utilisateurs actifs chaque mois, Weibo devance son concurrent américain, Twitter, qui plafonne à 328 millions. QQ et WeChat, deux applications mobiles de messagerie, cumulent à elles plus d’1.5 milliards d’utilisateurs actifs mensuels.

Qui sont les influenceurs chinois ?

En Chine, 4 principaux types d’influenceurs hiérarchisent l’écosystème digital :

Les célébrités

Acteurs, chanteurs, animateurs… Les célébrités disposent d’une forte notoriété nationale et permettent, à ce titre, d’accroître sensiblement la mémorisation d’un message publicitaire. Fan Bing Bing, chanteuse et actrice la plus populaire en Chine, est ainsi l’égérie des marques Louis Vuitton, L’Oréal ou encore Häagen-Dazs.

Les macro-influenceurs ou « Wanghong »

A l’image de Cyprien, leader de la nouvelle génération d’humoristes 2.0 en France, Papi Jiang diffuse des podcasts humoristiques. Élue « célébrité numéro 1 » dans ce domaine, elle est régulièrement approchée par les marques pour des placements de produit.

Les blogueurs ou KOL (Key Opinion Leaders)

Considérés comme des experts, voire comme des sources d’informations dans leur domaine, les blogueurs sont soutenus par de larges communautés qui se fient à leurs recommandations pour convertir leurs intentions d’achats en actes positifs.

Les micro-influenceurs

Au même titre que les blogueurs, ils sont spécialisés dans un domaine (mode, beauté, digital…) mais bénéficient de l’appui d’une plus petite base d’abonnés.