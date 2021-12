Centrafrique: Wagner prend le commandement d’un bataillon formé par l’Union européenne (Rapport)

Selon un rapport rendu public par le service extérieur de l’Union européenne, les forces du groupe paramilitaires russe Wagner ont dirigé un bataillon formé par l’Union européenne en République centrafricaine (RCA), dans le cadre d’opération de sécurisation du pays.

EUobserver citant le service extérieur de l’UE, rapporte que « aujourd’hui, la plupart des unités des FACA déployées opèrent sous le commandement ou la supervision directe de mercenaires du WG. Le WG a également établi une solide influence sur l’état-major des FACA et d’autres institutions gouvernementales ». Les FACA font référence aux Forces armées centrafricaines, la principale armée du président centrafricain Faustin-Archange Touadéra comptant quelque 12 500 hommes. WG signifie Groupe Wagner, une force paramilitaire prétendument liée à la présidence russe.

Selon le rapport cité par EUobserver, les conseillers militaires de l’UE forment des soldats centrafricains depuis des années dans le cadre d’une présence internationale plus large dans le pays. Une unité « déjà certifiée par l’EUTM RCA », la Mission d’entraînement militaire de l’UE en République centrafricaine, était le Bataillon d’Infanterie Territoriale 7 des FACA, selon le rapport de l’UE. Le même rapport suggère que les éléments formés par l’UE sont actuellement « contrôlé par le personnel du WG (…) contre l’accord entre l’EUTM et le gouvernement centrafricain ».

Les militaires des FACA ont eu peu de contacts avec l’état-major des FACA, « autrement que par téléphone portable avec le sous-chef d’opérations de l’EMA [Etat-major des Armées], qui est étroitement lié à la présence du RU [russe] en RCA », dit le rapport. Et « ce manque de contrôle est régulièrement exploité par les mercenaires RU/WG, qui utilisent ensuite les unités déployées des FACA à leurs propres fins », a-t-il déclaré.

Selon EUobserver citant l’UE, les bataillons dirigés par la Russie combattaient les rebelles anti-Touadéra dans leurs bastions ruraux. Toutefois, le rapport indique l’objectif principal de la Russie semblait être la « prédation » des richesses minérales de la RCA. « Le modèle de déploiement actuel des actifs de WG (…) couvre toutes les parties vitales de l’ouest et du centre de la RCA, avec une priorité aux zones minières économiquement importantes afin de sécuriser les investissements de WG par le biais de la Lobaye Investment Company », a déclaré le service extérieur de l’UE. .

« Des éléments de l’UR ont également commencé à envahir les vastes réserves naturelles/zones de protection de l’environnement à l’est de la RCA comme le Chinko… à des fins encore inconnues », a-t-il déclaré. Le même service assure que les éléments des FACA dirigées par la Russie ont été accusées de « meurtres arbitraires, de viols et de tortures… perception de taxes illégales et confiscation de marchandises ».

« De graves violations des droits humains par des mercenaires de la RU » pourraient « aggraver les violations au sein de la population centrafricaine et avec les unités des FACA déployées sur le terrain et conduire à une plus grande instabilité », selon le rapport divulgué. L’utilisation par l’UE de « WG/RU » a montré que les diplomates européens ne voyaient aucune différence entre les militaires russes officiels et non officiels en Afrique.