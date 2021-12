Centrafrique: un soldat pakistanais de la mission de l’ONU, tué

Un soldat pakistanais de la mission de maintien de la paix des Nations Unies (ONU) en République centrafricaine, a été tué dans une opération, a rapporté jeudi, les autorités pakistanaises.

Selon un rapport de l’Inter-Services Public Relations (ISPR), un service chargé des communications officielles de l’armée pakistanaise, le soldat, Hawaldar Shafiq, qui s’est engagé avec les nations Unies en Centrafrique en février 2021, a été tué dans le pays dans l’exercice de sa mission. Le communiqué ne dit pas comment le soldat est mort mais a souligné qu’il avait été enterré avec tous les honneurs militaires lors de ses funérailles à Mian Chunnu, au Pakistan

Selon un rapport de l’ISPR, la mort de ce soldat porte à 162, le nombre de soldats pakistanais tués jusqu’à présent alors qu’ils servaient dans les missions de maintien de la paix de l’ONU dans le monde.

La Centrafrique est en proie à des groupes armés depuis plusieurs années et les forces locales ont du mal à les contenir. Malgré l’intervention russe, les rebelles contrôlent toujours une grande partie du territoire du pays. L’ONU tente d’y maintenir la paix et d’éviter les affrontements et les attaques de civils.