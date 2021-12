Centrafrique: les forces de l’ONU délogent les rebelles de la ville méridionale de Boyo

Plusieurs dizaines de combattants rebelles ont été chassés de la ville méridionale de Boyo en république Centrafricaine par les forces des Nations Unies en mission dans le pays. Ce résultat est le fruit d’une opération initiée et menée par les casques bleus.

Alors que des combattants du groupe rebelle centrafricain Unité pour la paix en Afrique centrale (UPC) ont pris le contrôle de plusieurs parties de la ville de Boyo et ont occupé la résidence du maire et plusieurs autres résidences, la Mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation en République centrafricaine (MINUSCA) a indiqué avoir mené une opération pour les déloger.

Dans une note d’information, la mission a indiqué que « la force de la MINUSCA est intervenue pour assurer la protection des civils. Les opérations de nettoyage se poursuivent dans la ville avec de solides patrouilles. » La MINUSCA a déclaré que Boyo avait été témoin d’incidents violents « graves » les 6 et 7 décembre, au cours desquels 15 civils ont été tués et près de 1 500 personnes déplacées. Elle a « a fermement condamné les violations des droits humains et l’augmentation des attaques de groupes armés ».

Dans ce que l’ONU décrit comme une « vague d’attaques » dans le pays, sa mission a documenté plusieurs incidents, dont 23 incidents d’abus et de violations des droits humains et du droit international humanitaire entre le 13 et le 20 décembre.

La république Centrafricaine est en proie à une crise sociopolitique et sécuritaire depuis 2012 alors que des combattants rebelles ont pris le pouvoir en chassant l’ancien président François Bozizé. Depuis, les groupe armés se sont multipliés et ont pris le contrôle d’une grande partie du territoire du pays. La majorité de ces territoires ont depuis été récupérés par le gouvernement avec l’aide des forces russes et rwandaises.