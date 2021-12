Casques bleus togolais tués au Mali: réaction de la communauté internationale

La communauté internationale a réagi au décès de plusieurs casques bleus togolais dans une attaque terroriste au Mali. Dans l’ensemble, des pays ont déploré et condamné cette attaque lâche et barbare qu’ils qualifient de « crime injustifiable ».

Les réactions continuent de fuser de toutes parts après le décès, il y a deux jours, de sept casques bleus togolais de la Minusma. Jeudi, le conseil de sécurité de l’ONU a condamné dans une déclaration la série d’attaques qui vise depuis plusieurs jours la Mission, et rendu hommage aux soldats de la paix togolais victimes.

“Les actes de terrorisme sont des crimes injustifiables, quels qu’en soient les motifs ou les auteurs et quel que soit le lieu ou le moment où ils sont perpétrés”, a indiqué le conseil, avant de préciser que “ces actes odieux n’affaibliront en rien sa détermination à continuer d’appuyer le processus de paix et de réconciliation au Mali”.

Dans un communiqué, la France a aussi exprimé son indignation face à cette attaque. Elle a “condamné avec la plus grande fermeté l’attaque” et transmis ses condoléances au gouvernement. “Les responsables de ces attaques devront être identifiés et répondre de leurs actes”, a en outre ajouté Paris.

Les Etats-Unis ont quant à eux fait part de leur consternation, et “promis d’œuvrer à plus de sécurité pour les soldats de la paix”. Enfin, la Fédération de Russie a elle aussi “condamné fermement ces crimes, qui visent à saper les efforts pour contrer la menace terroriste dans la région”.

Mercredi, le président togolais Faure Gnassingbe suivi peu après par les membres du gouvernement, a présenté ses condoléances aux forces armées et aux familles éplorées, puis réaffirmé la détermination du Togo à “combattre l’obscurantisme et la barbarie”.