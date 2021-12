Casques bleus togolais morts au Mali: Faure Gnassingbe exprime sa tristesse

Le président togolais Faure Gnassingbe a déclaré ce jeudi, qu’il est profondément attristé par le décès de plusieurs soldats togolais de la Mission des Nations Unies au Mali-MINUSMA, dans l’explosion d’une mine, le mercredi 8 décembre 2021.

« Ce mercredi 8 décembre dans la matinée, un convoi logistique de la Force MINUSMA allant de Douentza à Sévaré a heurté un engin explosif improvisé (EEI) sur la RN16 dans la région de Bandiagara», a annoncé la MINUSMA sur sa page officielle. « Un premier bilan fait état de 7 Casques bleus décédés et 3 grièvement blessés », explique la même source dans son communiqué publié le mercredi 8 décembre 2021 sans préciser l’identité des soldats morts.

Mais d’après nos dernières informations, les soldats tombés sont des casques bleus togolais. Une chose que le chef de l’Etat togolais, Faure Gnassingbe a déploré dans une publication ce jeudi 9 décembre 2021. “Je suis profondément attristé et indigné par la mort de sept soldats togolais de la Mission des Nations Unies au Mali – MINUSMA, ayant péri ce 08 décembre 2021, dans l’explosion d’un engin explosif improvisé dans le centre du Mali”, a déclaré Faure Gnassingbe.

Tout en saluant la mémoire de “ces valeureux hommes et femmes tombés au champ d’honneur”, Faure Gnassingbe a exprimé aux familles éplorées, sa compassion, et à leurs frères d’armes, sa solidarité, tout en les assurant “que nous ne fléchirons jamais devant l’obscurantisme et la barbarie“. “Les forces armées togolaises combattront, aux côtés de la MINUSMA et partout ailleurs, l’ennemi commun qu’est le terrorisme”, a-t-il martelé.