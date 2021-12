Caricature du Prophète Mahomet: «c’est une atteinte à la liberté de croyance des musulmans», Vladimir Poutine

La question de la caricature du prophète Mahomet secoue le monde avec des manifestations et des attaques meurtrières dans certains pays, depuis plusieurs années. Alors que certaines autorités, en particulier celles françaises, ont assuré qu’il s’agissait de la liberté d’expression, le président russe Vladimir Poutine est revenu sur cette question jeudi soutenant que cela n’a rien à voir avec une quelconque liberté.

« Il ne fait pas de doute que sans la liberté, on ne peut pas avancer, et un avenir triste nous attend, sombre et sans perspectives. Mais il faut comprendre que cette liberté entre en quelque sorte en contradiction avec les objectifs pour lesquels nous l’encourageons, au moment où elle fait face à la liberté d’une autre personne», estime Vladimir Poutine lors de sa traditionnelle conférence de presse de fin d’année, ce 23 décembre 2021.

Il indique également «des insultes contre le prophète Mahomet, c’est quoi ? C’est la liberté de création ? Je pense que non. C’est une atteinte à la liberté de croyance et aux sentiments religieux des musulmans. Et cela provoque d’autres manifestations, encore plus aigües et extrémistes. Par exemple, à Paris, ils ont débarqué chez Charlie Hebdo et ils ont mitraillé toute la rédaction. Pourquoi donc permettre que de telles choses se produisent ?»

«La Russie est un Etat multinational et multiconfessionnel, et nous avons l’habitude de respecter les traditions des peuples de notre pays. Dans d’autres pays, on trouve parfois une déficience d’une telle culture de communication», précise le président russe.