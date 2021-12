Cameroun: tout le personnel d’un tribunal mobilisé pour l’inauguration de toilettes « haut de gamme »

Depuis ce lundi 13 décembre, c’est une note portant sur la cérémonie d’inauguration de toilettes rénovées qui fait marrer les internautes camerounais. Il s’agirait d’une rénovation de toilettes qui seront mise à la disposition des auxiliaires de justice à la Cour d’Appel du Littoral ( Douala ) pour qu’ils y fassent leurs besoins.

En Afrique, l’oisiveté dans les administrations publiques se remarque sur plusieurs angles. En dehors des retards et absences érigés en coutume, il y a également les cérémonies pour des inaugurations, des poses de premières pierres, des présentations de vœux et autres manifestations budgétivores qui occupent les fonctionnaires. Et le Cameroun ne fait pas exception à la règle.

Dans une note de la Cour d’appel du Littoral, à Douala au Cameroun, l’organisation d’une cérémonie de mise en service des toilettes rénovées a été dévoilée. Selon la note signée par l’administrateur des Greffes, cette cérémonie doit rassembler le personnel interne de la Cour, des Avocats, le Président de la Cour d’appel, la Présidente du Tribunal administratif de Douala, le Procureur Général près de ladite Cour.

Pour ainsi matérialiser la mise en service de ces toilettes rénovées, tout ce personnel devra se rassembler pour la coupure du ruban, suivie de la visite guidée de ces toilettes « haut de gamme ». De quoi occupé l’africain qui a tout le temps pour vaquer à des choses futiles !