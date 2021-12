Cameroun: 47 opposants condamnés à la prison ferme

Une quarantaine de militants du Mouvement pour la Renaissance du Cameroun (MRC), parti politique de l’opposant Maurice Kamto, ont été condamnés à des peines de prison ferme ce mardi. Les personnes concernées ont été arrêtées en 2020 lors d’une Marche interdite contre « la dictature » de Paul Biya.

Les peines prononcées contre les mis en cause, sont allées jusqu’à 7 ans. « Quarante-sept militants de notre parti ont été condamnés à des peines de prison par le tribunal militaire de Yaoundé. Le porte-parole de Maurice Kamto, Olivier Bibou Nissack, et le trésorier Alain Fogue, écopent de sept ans ferme », a annoncé le secrétaire général adjoint du parti d’opposition Mouvement pour la renaissance du Cameroun (MRC), Roger Noah, lundi 27 décembre. « Les autres sont condamnés à des peines allant de un à cinq ans« .

Les militants étaient poursuivis notamment pour « rébellion » et « tentative d’insurrection« , a souligné Emmanuel Simh, vice-président du MRC. Certains avaient déjà été condamnées pour ces chefs d’accusation, selon les autorités.

Les militants avaient été arrêtés le 22 septembre 2022 lors d’une manifestation anti-Biya. La police avait fait usage de gaz lacrymogènes et a dispersé les manifestants, arrêtant plus d’un. D’après MRC, plus de 500 manifestants avaient été arrêtés dans plusieurs villes du pays. Et 124 sont toujours détenus.

Le Mouvement pour la Renaissance du Cameroun (MRC), principal parti de l’opposition camerounaise est dirigé par Maurice Kamto, malheureux à la présidentielle de 2018 et autoproclamé président de la République du Cameroun. Il fait fréquemment face aux actes qu’il qualifie d’intimidation de la part du gouvernement. De 2020 à 2021, il a été séquestré à maintes reprises. Ses avocats ne cessent de dénoncer la violation fragrante de ses droits et appellent la communauté internationale à la rescousse face à une justice traitée d’être à la solde d’un gouvernement dictatorial.