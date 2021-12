Burkina: un père écope de 3 ans de prison ferme pour avoir fait vivre le calvaire à son fils

Au Burkina Faso, un homme a été interpellé à Bobo Dioulasso, pour avoir infligé des sévices corporels à son fils. Jugé par la chambre correctionnelle du tribunal de grande instance de Bobo-Dioulasso, il écope de trois ans de prison ferme.

A Bobo-Dioulasso, capitale économique du Burkina Faso, située à 356 km de Ouagadougou, un père de famille a été interpellé par la chambre correctionnelle du tribunal de grande instance de Bobo pour avoir battu l’un de ses enfants tout en le privant de nourriture. Selon l’information rapportée par l’agence d’information du Burkina (AIB), ce géniteur a déjà, plusieurs fois, été interpellé par le service de l’action sociale du fait de son comportement envers cet enfant dont la mère ne vit plus avec lui. Malheureusement, aucun changement n’a été observé et l’enfant continuait à subir les violences de la part de son père et une malnutrition habituelle.

C’est ainsi que, dépassé par le comportement violent de son frère, le frère ainé du père de famille irresponsable a fini par porter plainte contre lui. A la barre, l’accusé a déclaré avoir agi sous l’effet de la colère, parce que son fils « avait des comportements déviants » à son égard. Il a été condamné à trois ans de prison ferme avec sursis et une amende de 600 mille francs CFA, le mardi 23 novembre pour avoir « battu et privé de nourriture à plusieurs reprises l’un de ses enfants ».