Burkina-Passation de service au MAE: les mots touchants de Rosine Coulibaly et de Alpha Barry

Nommée lundi au poste de ministre des Affaires Etrangères (MAE), Rosine Coulibaly a pris officiellement fonction ce vendredi. La passation de service entre elle et le ministre sortant, Alpha Barry, s’est déroulée dans un climat de fraternité.

“(…) L’heure est venue pour moi de partir, je tiens à remercier le Président Roch Kaboré (…) Je formule des vœux de sécurité et de paix pour notre pays”, a déclaré ce vendredi, Alpha Barry, ministre des Affaires étrangères sortant, lors de la cérémonie de passation des charges. “(…) Ma fierté est d’autant plus grande (…) Sur le plan social, je voudrais saluer les avancées jamais réalisées dans ce ministère (…) Je voudrais dire ma fierté pour ce que nous avons réalisé ensemble et pour vous-même”, ajoute le ministre sortant.

Pour Alpha Barry, quitter le Ministère des Affaires Etrangères (MAE), « c’est quitter une famille ». Dans ses premiers mots, la nouvelle ministre, Rosine Coulibaly, dit ne vouloir être messie ou un héros solitaire. (…) Avant de prendre fonction, (…) ni rêveuse, ni naïve je le serai (…)”, dit-elle, insistant que “(…) La voix du Burkina Faso doit porter plus haut (…)”.

“(…) A défaut de nous unir, nous périrons ensemble (…) aucun pays ne saura se développer seul (…) Je lance un appel à davantage d’implication (…)”, fait savoir Rosine Coulibaly aux burkinabé. (…) “Tous les leviers de la diplomatie seront actionnés (…)”, rassure la cheffe de la diplomatie burkinabé.

Prenant les rênes du ministère des Affaires Etrangères du Burkina Faso, Rosine Coulibaly, ancienne ministre de l’Économie, des Finances et du Développement de 2016 à 2019, aura pour mission première de fructifier des relations diplomatiques devant permettre à son pays de sortir la tête haute de la crise sécuritaire qui dure depuis plus de 5 ans.