Burkina – Marche du 27 novembre: prison ferme et plusieurs millions d’amende requis contre les leaders

Les présumés leaders de la manifestation du 27 novembre interpellés par la police ont fait face à la justice mercredi 15 décembre 2021. Au cours de l’audience, le Procureur a requis des peines de prison fermes assorties d’amende contre les mis en cause.

Interpellés il y a quelques jours, les présumés leaders de la marche du 27 novembre ont été auditionnés. Il s’agit entre autre, de Hervé Ouattara, Adama Kiendrebeogo dit ‘’ colonel ‘’ Marcel Tankoano, Mamadou Drabo, Abdoul Karim Baguian dit ‘’Lota’’. Mercredi, ils ont été entendus au tribunal de Ouagadougou.

En attendant le verdict final, le procureur a requis les peines suivantes contre les accusés: Hervé Ouattara écope de 2 ans fermes et une amende d’un million de francs cfa, Adama Kiendrebeogo s’en sort avec un an ferme et un million de francs cfa d’amende. Marcel Tankoano est condamné à un an ferme et un million de francs d’amende et Mamadou Drabo à 18 mois de prison fermes et un million d’amende. Abdoul Karim Baguian a pris 18 mois fermes et un million de francs cfa d’amende.

Pour rappel, le jugement a été mis en délibéré pour le 22 décembre prochain. En rappel, ils avaient appelé à manifester fin novembre pour officiellement dénoncer l’insécurité au Burkina Faso. L’opposition avait dénoncé une arrestation arbitraire des personnes et a exigé leur libération sans condition.