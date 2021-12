Burkina Faso: un présumé voleur à main armée dans les filets de la Police

La police burkinabé engagée dans la lutte contre l’insécurité urbaine a mis la main sur un présumé braqueur spécialisé dans les vols à main armée dans les boutiques de vente de marchandises diverses et les vols d’engins à deux (02) roues.

La police nationale du Burkina Faso a mis hors état de nuire un présumés braqueurs très actif à Ouagadougou, la capitale du pays. Il s’était spécialisé dans les braquages, les vols à main armée dans les boutiques de vente de marchandises diverses et les vols d’engins à deux (02) roues. Armé d’une Kalachnikov, il tenait ses victimes en respect et les dépouillait de tous leurs biens de valeur. Les quartiers Wemtenga, Bissighin, zone Sonatur, Université Saint Thomas d’Acquin et le côté Est de la mairie de Saaba étaient, entre autres, ses zones d’opération.

Grâce à la collaboration de la population, il a été interpellé par les éléments du Poste de Police de Saaba. En effet, ayant été alerté par de bonnes volontés de la présence d’un individu suspect dans la zone non-lotie de Saaba, une équipe a été diligemment dépêchée sur les lieux. Fort heureusement, il a été appréhendé tout juste au moment où il s’apprêtait à pénétrer dans une maison inachevée située à quelques encablures de la mairie de Saaba. Il a été trouvé en sa possession un fusil Kalachnikov avec un chargeur garni de dix-huit (18) munitions, le tout camouflé dans un sac de riz vide.

Mode opératoire

Comme mode opératoire, selon ses propres explications, il ciblait les boutiques situées dans les zones peu obscures. La nuit tombée, il s’habillait en tenue scolaire couleur kaki, portait une casquette et un cache-nez, et profitait de l’inattention des propriétaires et leurs voisins pour faire irruption à l’intérieur. A l’aide de son fusil, il dépouillait ses victimes de toutes leurs recettes et objets de valeur, effectuait des tirs de sommation avant de disparaitre dans la nature. Il a affirmé avoir commis le vol de plusieurs vélomoteurs toutes marques confondues, des téléphones portables, des numéraires, des bidons d’huile, des sacs de riz et plusieurs autres objets.