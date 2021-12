Burkina Faso: Roch Kabore rend hommage à Ladji Yoro, « mort pour la Patrie »

Le président burkinabé Roch Kabore a rendu hommage au célèbre responsable des Volontaires de la Défense pour la Patrie, Soumaila Ganamé dit Ladji Yoro, tué dans une embuscade ce vendredi 24 décembre veille de la fête de Noel, par des terroristes affiliés à EIGS.

Roch Kabore a exprimé sa profonde tristesse ce vendredi, suite à la mort du responsable des Volontaires de la Défense de la Patrie, Soumaila Ganamé dit Ladji Yoro. « Hommage à Ladji Yoro, mort pour la Patrie », a tweeté le président du Burkina Faso quelques heures après l’annonce des supplétifs de l’armée.

« Cet intrépide Volontaire pour la Défense de la Patrie doit être le modèle de notre engagement déterminé à combattre l’ennemi », a-t-il poursuivi. « J’associe à cet hommage, tous les VDP qui se battent inlassablement jusqu’au sacrifice suprême », a ajouté le Président Kaboré.

Trois autres supplétifs de l’armée, des Volontaires pour la défense de la patrie (VDP), ont également été tués dans l’attaque qui a eu lieu au nord du pays, dans la localité de Titao. “La dépouille de Yoro et trois blessés ont été évacués ce vendredi matin par hélicoptère vers Ouagadougou”, a précisé l’Agence d’Information du Burkina Faso.

Le Burkina Faso n’en finit pas de compter ses morts. Après le drame d’Inata qui a fait une cinquantaine de morts dont plus de 52 gendarmes, le pays a encore subi de nouvelles attaques meurtrières. La dégradation de la situation sécuritaire se poursuit et inquiète davantage. Réuni samedi, le Conseil supérieur de la défense nationale (CSDN) a examiné la situation sécuritaire nationale marquée par une recrudescence des attaques terroristes et a entériné des décisions pour une amélioration.