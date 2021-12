Burkina Faso: Roch Kabore donne ses orientations à Fatimata Sanou/Touré, nouveau médiateur de la République

Nommée au poste de médiateur de la République du Burkina Faso, Fatimata Sanou/Touré a été reçue en audience ce vendredi, par le président Roch Kabore. Au cours de la rencontre, elle a salué le chef de l’Etat pour la confiance placée en elle.

« A la suite de la prestation de serment avant d’entrer en fonction (….), nous avons jugé utile de venir lui témoigner cette gratitude et lui dire que nous avons pris la mesure de la charge qui nous a été confiée », a déclaré Mme le Médiateur du Faso. Fatimata Sanou/Touré dit avoir bénéficié des orientations et des conseils auprès du président du Faso, et lui a demandé son appui pour réussir sa mission et atteindre les objectifs de l’institution.

Déjà comme priorité, le nouveau Médiateur du Faso entend remonter le crédit de l’institution. « Donc, nous allons nous atteler, dès à présent, à faire mieux connaître l’institution, à expliquer les missions assignées au Médiateur du Faso », a indiqué Fatimata Sanou/Touré. La situation sécuritaire que traverse le Burkina Faso a aussi été abordée par le président Kabore et Fatima Sanou.

Pour rappel, le Médiateur du Faso Fatimata Sanou/Touré, a été nommée par décret le 26 novembre et a prêté serment le 16 décembre 2021.