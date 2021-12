Burkina Faso: Roch Kabore annonce un gouvernement engagé, « resserré, homogène et de sang neuf »

Le prochain gouvernement du Burkina Faso sera resserré, engagé à relever les défis actuels du pays et composé de sang neuf, a déclaré le président Roch Kabore lors de son entretien avec la presse depuis le palais présidentiel, au soir du samedi 11 décembre 2021.

Après avoir accepté la démission de Christophe Dabiré et de son gouvernement le mercredi 8 décembre, le président Roch Kabore a nommé chef du gouvernement, l’ancien secrétaire exécutif de l’Organisation du traité d’interdiction complète des essais nucléaires entre le 1ᵉʳ août 2013 et décembre 2021, Lassina Zerbo. Le nouveau patron de la Primature n’a pas droit à l’échec et doit pouvoir mobiliser les compétences nécessaires dans la barque du gouvernement pour relever les défis colossaux auxquels le pays fait face.

Dans son entretien accordé à la presse burkinabé samedi, Roch Kabore a levé un coin de voile sur le prochain gouvernement. Selon le chef d’Etat, le gouvernement sera resserré, soudé, homogène, engagé et de sang neuf. Roch Kabore n’éprouve aucun doute quant à la compétence de Lassina Zerbo à mettre en pratique les consignes qui lui seront données pour l’atteinte des objectifs fixés.

« Il fallait effectivement redonner le sang neuf à l’exécutif. Je pense que le Dr Lassina Zerbo, sur le plan de la compétence, il ya rien à dire. Sur le plan de sa capacité d’apporter le sang neuf à l’exécutif et à exécuter les missions pour lesquelles il a été nommé, je crois que les prochains jours nous permettront d’apprécier la qualité de la personne dans la mission à laquelle je l’ai nommé », a déclaré le président Roch Kabore.

Donner une cohérence aux fonctions des ministres

D’après Roch Kabore, le nouveau Premier ministre Lassina Zerbo aura sa feuille de route dès la semaine prochaine « pour lui permettre de s’engager sur les objectifs que j’ai déjà fixés ». « Le gouvernement vous l’aurez bientôt », lance-t-il aux hommes de média qui lui ont demandé la date de la publication de la liste du prochain gouvernement.

« Il est resserré parce que nous pensons qu’il était important non seulement de réduire le nombre de ministre au sein du gouvernement mais aussi de donner une cohérence dans les fonctions qui sont aujourd’hui attribuées aux membres du gouvernement », a-t-il expliqué. « Un gouvernement, soudé, homogène et engagé », je dis souder parcequ’on doit regarder dans la même direction », ajoute Kabore.

Revenant sur le gouvernement précédent, Roch Kabore estime que chaque membre avait fait ce qu’il pouvait, « mais je pense qu’il faut évidemment dans la situation actuelle, regarder les choses en face et essayer de trouver des solutions appropriées ».