Burkina Faso: le Premier ministre Christophe Dabiré serein après sa démission

Sous la pression de la rue, le Premier ministre burkinabé, Christophe Dabiré, a jeté le tablier au soir du mercredi 8 décembre 2021. Le désormais ex-chef du gouvernement dit rester convaincu que c’est avec une synergie d’action que le Burkina Faso va relever les défis auquel il est présenté.

Le chef du gouvernement burkinabé a présenté sa démission au président Roch Kabore au soir du mercredi 8 décembre. Sa démission acceptée par le chef de l’Etat a entrainé le départ de tout le gouvernement. « J’ai présenté aujourd’hui ma lettre de démission au Président du Faso, Son Excellence Monsieur Roch Marc Christian Kaboré, qui l’a acceptée. Je voudrais tout d’abord remercier le Chef de l’Etat pour la confiance qui a été placée en ma modeste personne et pour les hautes responsabilités qu’il a bien voulu me confier, 3 ans durant (…) », a écrit Christophe Dabiré sur sa page Facebook.

« (…) Je remercie également mes compatriotes et l’ensemble des membres du Gouvernement, pour l’accompagnement dont j’ai bénéficié », ajoute Christophe Dabiré qui a sonné la mobilisation nationale autour de Roch Kabore et du prochain gouvernement pour l’atteinte des résultats devant combler les aspirations du peuple. « Dans un contexte de fortes aspirations populaires, j’invite les Burkinabè, dans leur ensemble, à se mobiliser, pour soutenir le Président du Faso et le nouvel exécutif qui sera mis en place (…) », a dit M. Dabiré.

Par ailleurs, Christophe Dabiré, dit rester « (…) convaincu que c’est dans une unité d’action que nous pourrons relever les défis auxquels notre pays et notre peuple sont confrontés (…) ».

Le samedi 27 novembre dernier, l’opposition et plusieurs organisations ont organisé des marches pour dénoncer la situation sécuritaire du Burkina Faso. Les protestataires ont aussi réclamé la démission du Premier ministre, du ministre de la Défense et celui du président Roch Kabore.