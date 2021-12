Burkina Faso : Lassina Zerbo nommé Premier ministre, le nouveau gouvernement attendu

Le président Roch Kabore a nommé ce vendredi soir, Lassina Zerbo, au poste du Premier ministre du Burkina Faso. Il va ainsi succéder au Premier ministre démissionnaire, Christophe Dabiré.

Moins de 48 heures après la démission du Premier ministre Christophe Dabiré, le président Roch Kabore a pris un décret, nommant un nouveau chef du gouvernement. Il s’agit de Lassina Zerbo, ancien secrétaire exécutif de l’Organisation du traité d’interdiction complet des essais nucléaires depuis le 1ᵉʳ août 2013.

Âgé de 58 ans, le natif de Bobo-Dioulasso sera chargé de former un nouveau gouvernement le plus vite possible en tenant compte des défis auxquels sont confrontés le Burkina Faso, en l’occurrence, celui sécuritaire.

L’ancien Premier ministre Christophe Dabiré avait démissionné le mercredi 8 décembre 2021. Sa démission était fortement réclamée lors des récentes manifestations qui ont suscité des altérations entre forces de l’ordre et protestataires dans plusieurs villes du pays.

Ce développement intervient alors que le président a entrepris de faire le ménage autour de lui et au sein de la hiérarchie militaire du pays. Le nouveau premier ministre aura pour tâche de former un gouvernement qui devra réussir à relever le très difficile défi sécuritaire qui s’impose à lui.