Bénin – Vol de 200 millions d’un diplomate: une partie de l’argent retrouvée

Alors que l’affaire de vol d’une somme de 200 millions de francs CFA au domicile du chargé de protocole de l’ambassade d’Egypte au Bénin, fait la une des médias, la police républicaine vient de mettre la main sur quatre suspects avec une partie de la somme.

Une partie des 200 millions volés au domicile d’un diplomate égyptien en service au Bénin a été retrouvée par les forces de police qui ont également mis la main sur quatre complices présumés du vol. Selon les informations, alors que le principal suspect dans ce dossier est en fuite et reste introuvable, les investigations de la police républicaine ont permis d’arrêter ses complices présumés dont une femme.

Après les fouilles, la police a déterré une sommes de 35 millions de francs CFA, retrouvé des devises en dollars, une moto et des meubles neufs. Toutes ces pièces ont été saisie et les présumés complices placés en garde à vue. Notons qu’un autre suspect était déjà en garde à vue et devrait être présenté au procureur dans le prochaines heures.

Rappel des faits

Un mécanicien sollicité par un diplomate accrédité au Bénin pour voir une panne sur son véhicule s’est rendu au domicile du diplomate accompagné d’un de ses amis mécanicien. Après avoir diagnostiqué la panne, le diplomate et son mécanicien sont allés en ville pour surfacer des disques chez un tourneur. Mais à leur retour au domicile du diplomate, l’ami du mécanicien après un temps d’attente est déjà parti.

Quelques instants après, le diplomate annonce avoir perdu une somme de 200 Millions qu’il aurait laissé dans le véhicule en panne. Il soupçonne l’accompagnateur de son mécanicien. Alertée, la police interpelle le mécanicien du diplomate et le maintient en garde à vue. Pour le moment son ami, c’est à dire le vrai présumé coupable, n’est pas encore retrouvé.