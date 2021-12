Bénin: une femme déposée en prison pour maraboutage et cybercriminalité

Trois (03) personnes dont une femme ont été déposées en prison pour maraboutage et escroquerie en ligne. Leur présentation au Procureur spécial de la Criet s’est déroulée ce lundi 13 décembre 2021.

Le Procureur spécial de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (Criet) a mis sous mandat de dépôt trois personnes dont une femme. Selon Frissons radio, les mis en cause sont accusés de maraboutage et d’escroquerie en ligne.

Ils sont au total six (06) à être interpellé par l’OCRC et présentés au Procureur. Leur mode opératoire consiste à faire du maraboutage, ils tissent de fausses relations amoureuses avec les victimes pour leur soutirer de l’argent. La jeune dame épinglée est âgée de 31 ans.