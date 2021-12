Bénin: une « attaque terroriste » signalée à Porga dans la nuit du mercredi à jeudi

La commune de Porga a été le théâtre d’un affrontement entre forces de défense et de sécurité et des hommes armés. De Sources concordantes, il s’agirait d’une attaque terroriste.

Des informations insistantes font état d’une attaque terroriste survenue dans la nuit du mercredi 1er décembre au jeudi 2 décembre 2021 dans la commune de Porga, département de l’Atacora. Des sources sécuritaires contactées par BENIN WEB TV, confirment l’information, mais n’apportent pas de précisions sur le bilan.

Un communiqué officiel de l’État major est annoncé pour donner des détails sur le bilan. En attendant, plusieurs sources rapportent qu’il y a eu des morts dans les deux camps.

Cette attaque est signalée, quelques heures après un échange de tirs entre militaires et deux hommes armés dans une localité de Banikaora, non loin de la zone frontalière entre le Bénin et le Burkina Faso.

En début du mois de novembre, une autre attaque terroriste avait été déjà signalée dans la commune de Porga. Mais le Préfet de l’Atacora avait démenti l’information. Selon ses explications, cette attaque avait été perpétrée hors des frontières béninoises. Toutes les tentatives pour l’entendre sur le nouveau cas signalé sont restées pour le moment vaines.