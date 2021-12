Bénin: un fonctionnaire du MCVDD a dépensé 2 millions de tickets valeurs en 6 mois

Plusieurs ministères ont été cités dans le dernier rapport d’inspection réalisé par les services d’inspection générale des ministères. Selon le rapport examiné en conseil des ministres du mercredi 22 Décembre, plusieurs irrégularités ont été observées dans plusieurs ministères. Au niveau du MCVDD, le chef du service administratif et financier de l’Ouémé-Plateau a dépensé à lui tout seul plus de 2 millions de tickets valeurs au cours de la période de Janvier à Juin 2021.

L’information a été rendue public par le compte rendu du conseil des ministres du mercredi dernier. Selon ledit compte rendu, le rapport d’audit du ministère du cadre de vie et du développement durable (MCVDD) a constaté des irrégularités dans l’utilisation des tickets-valeurs à des fins autres que celles des services.

L’exemple le plus saisissant est celui du chef service administratif et financier de la Direction départementale du Cadre de Vie et du Développement Durable Ouémé-Plateau , qui a dépensé 2.200.000 FCFA de tickets-valeurs à des fins personnelles.

Ce rapport présenté par l’inspection générale du ministère a pris seulement en compte la période de Janvier à Juin 2021. C’est donc au cours du premier semestre de l’année 2021 que ce fonctionnaire de l’Etat a détourné pour son compte personnel 2.200.000 de francs cfa en ticket valeur.

Près d’un Milliard et demi de moins perçu pour le semestre…

Les irrégularités cumulées au niveau de plusieurs ministères selon le compte rendu du conseil des ministres fait état de près d’un milliard et demi de moins perçu enregistré pour la caisse de l’Etat.

Les 14 ministères concernés par ces irrégularités sont instruits, chacun en ce qui le concerne, de faire mettre en débet par le ministre de l’Economie et des Finances, les personnes qui en sont responsables, sans préjudice des sanctions disciplinaires et ou poursuites judiciaires auxquelles les intéressés s’exposent.

Selon le rapport présenté en conseil des ministres, les insuffisances relevées au niveau de ces ministères sont entre autres: