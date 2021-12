Bénin: « un coup se prépare contre le Chef », révélation du Hwéfâ 2022

Après le Toffa 2022, il s’est tenu à Abomey le Hwéfâ 2022 sous la couverture de sages, têtes couronnées et prêtres de Fâ. A l’issue de cette consultation, trois signes sont apparus. Il s’agit du signe principal « Aklando Abla » et des signes secondaires « Tula Gbo-Gli (Akwè) » et « Wlintcho Gbé (Adji) ».

En expliquant des signes issus de la consultation d’Abomey, Daah Djissa Houétchénou évoque un coup qui serait en préparation contre le Chef et invite les dirigeants à être attentifs. « Il faut que le chef soit attentif parce qu’il y a un coup qui se prépare à l’intérieur du palais, des maisons et des directions », a-t-il dit selon les propos rapportés par ABP.

L’oracle fait savoir que les mécontentements deviennent de plus en plus persistants. Une situation qui sape la cohésion des fils et filles. Pour anticiper sur une éventuelle explosion de la situation, le Fâ invite les dirigeants à trouver des solutions dans l’intérêt général de tous. « Les Béninois souffrent. Chacun reste dans sa famille et pleure. Et ce n’est pas bon pour le pays, ce n’est pas bon pour le dirigeant. Certains pleurent pour la faim, certains pour des difficultés. Il faut que le chef donne un peu la facilité au peuple de s’en sortir », suggère l’oracle.

Il faut pardonner…

Pour conjurer les sorts, le Fâ recommande aux uns et aux autres de se pardonner véritablement. Des diligences sont d’ailleurs en cours pour l’effectivité des offrandes demandées par l’oracle, afin que « celui qui est méprisé ou brisé pardonne et que celui qui est en train de briser l’autre ait la crainte de Dieu », pour connaître son tort.