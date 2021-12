Bénin: un aide-soignant en prison pour avoir usurpé le titre du ministre de la santé

Quatre aides-soignants ont été interpellés après la fermeture de trois cabinets médicaux clandestins à Parakou et Tchaourou. Parmi les personnes épinglées, il y a un aide-soignant, accusé d’avoir imité la signature du ministre de la santé.

A Parakou et Tchaourou, trois cabinets médicaux illégalement ouverts ont été fermés par les autorités. Des aides-soignants ont été arrêtés, présentés au Procureur et déposés en prison pour divers chefs d’accusation. Selon Frissons radio, l’un des mis en cause aurait imité la signature du ministre de la santé sur un document l’autorisant à ouvrir son cabinet à Badékparou dans la commune de Tchaourou. Il s’est aussi attribué un faux diplôme de médecin vénérologue.

Interpellé avec une complice, le supposé médecin vénérologue est poursuivi pour usurpation de titre et faux et usage de faux. Les deux autres aides-soignantes sont poursuivies pour exercice illégal de la profession de médecine. Ils sont tous placés sous mandat de dépôt et seront jugés le 28 décembre 2021.