Bénin – Terrorisme: et si le gouvernement s’offrait le drone de combat turc ?

Le sommet entre la Turquie et les pays d’Afrique devrait se tenir vendredi avec la sécurité comme le sujet qui pourrait être le plus discuté. Ce sera donc l’occasion pour le Bénin de moderniser son armée avec un contrat pour du matériel militaire turc.

La république du Bénin pourrait devenir ou est en train de devenir, l’autre victime de l’expansion djihadiste en Afrique de l’ouest. En quelques semaines, le pays a subi plusieurs attaques contre ses forces militaires qui semblent plutôt prêtes à en découdre. Cependant, même si l’armée est bien formée, il est évident que le plus gros du travail doit être fait avec du matériel assez performant et un système de renseignement et de reconnaissance efficace.

Le Bénin à besoin de perfectionner son armée en ce qui concerne l’armement, afin de faire face à un défi sécuritaire qui s’impose à lui. En matière de reconnaissance et de renseignement, le Bénin pourrait tenter de profiter de l’ambition africaine turque pour conclure des contrats d’armement comme par exemple, l’acquisition de quelques drones de combat et/ou de surveillance turcs, sachant qu’Ankara pourrait vendre la technologie assez moins chère.

La Turquie entamera ce sommet Turquie/Afrique armée de drones de combat, avec espoir d’intégrer le très juteux marché africain de l’armement. A un moment où la Russie et la Chine fournissent déjà du matériel militaire à certains pays d’Afrique, les drones turcs pourraient apporter un plus dans le rapport de force entre groupes armés terroristes et forces régulières.

Une acquisition de drone pourrait changer la donne dans les rapports de force entre les forces du Bénin et les terroristes qui semblent vouloir étendre de plus en plus leurs tentacules vers le Bénin. Avec une surveillance aérienne de haute qualité, les forces béninoises auraient, sans doute, un sérieux avantage sur l’ennemie et donc anticiper sur les attaques éventuelles.

Outre les moyens aériens, le gouvernement du Bénin pourrait également profiter de la bonne coopération avec des puissances mondiales pour s’équiper militairement et investir plus dans la sécurité qu’auparavant. Il est indispensable de se mettre au pas militairement pour compter dans le nouvel ordre mondial, mais aussi pour dissuader l’ennemie d’attaquer.