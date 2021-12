Bénin: sécurité renforcée à Banikoara et Porga, après des attaques djihadistes

L’armée renforce sa présence à Banikoara et Porga après les attaques djihadistes meurtrières enregistrées dans les deux localités. Selon des sources de BENIN WEB TV, depuis la matinée de ce vendredi 03 décembre 2021, des patrouilles des forces de défense et de sécurité sont visbles dans les deux régions.

L’armée prend la mesure de la menace djihadiste dans le nord du Bénin. Après les attaques de Banikoara et de Porga, les Forces armées béninoises ont renforcé la sécurité dans ces deux localités. Elles sont en alerte pour faire face à l’ennemi et à toute menace, a assuré l’Etat-Major. « Actuellement, la police et l’armée circulent dans Banikoara », a confié une source locale à BENIN WEB TV.

Les forces de sécurité ont également opté pour des séances de sensibilisation. Ce vendredi, des sources rapportent que des discussions ont eu lieu avec des populations pour informer sur la situation pour qu’elles restent vigilantes. Dans un communiqué en date du jeudi 02 décembre 2021, l’armée a invité les populations à vaquer normalement à leurs activités quotidiennes.

Pour rappel, les deux attaques djihadistes sont survenues respectivement à Banikaora et à Porga, le 30 novembre 2021 et dans la nuit du mercredi 1er au jeudi 02 décembre 2021. L’armée béninoise a enregistré deux morts et des blessés dans ces attaques. Au moins deux djihadistes ont été neutralisés sur place.