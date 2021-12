Bénin: Richard Boni Ouorou a des doutes sur le départ de Talon du pouvoir en 2026

A la faveur de la 2è édition du sommet citoyen ouest-africain sur la bonne gouvernance, l’alternance et la démocratie tenue à Cotonou le 10 juillet 2021, le président Patrice Talon a ouvertement affirmé qu’il n’envisage pas faire un troisième mandat. Une profession de foi démocratique que semble mettre en cause le politologue Richard Boni Ouorou.

Du mandat unique, le chef de l’Etat béninois peut-il aller à un troisième mandat? L’homme du « Nouveau Départ » a devancé les polémiques. Mais a-t-il convaincu? En tout cas, pour le politologue béninois vivant au Canada, l’éventualité d’un troisième mandat du président Patrice Talon reste aujourd’hui envisageable.

Dans un entretien accordé à « Reporter Bénin Monde », celui qui encore à un moment récent a montré sa disposition au dialogue avec le président de la République (en vue du retour de la paix) a été assez critique.

Sur la question de l’éventualité d’un troisième mandat du président Patrice Talon, le consultant Richard Boni Ouorou estime qu’il y a des signes évidents qui montrent que le président de la République peut être encore candidat en 2026. « Si vous me posez la question de savoir si Patrice Talon va rester au pouvoir après 2026, Selon lui, « les faits et les comportements de la personne ne donnent aucune garantie« , laisse-t-il entendre.

Pour le politologue, le président Patrice Talon avait déjà dit sur l’honneur qu’il ne ferait qu’un seul mandat. Finalement, précise-t-il, il s’est basé sur la réforme constitutionnelle qui ne serait pas passée pour faire un second mandat.

A le croire, certains faits et l’emprisonnement de certaines personnalités politiques comme Joël Aîvo et reckya Madougou ne donnent aucune garantie à une ouverture en 2023 et en 2026, a t’il soutenu lors de l’entrevue.