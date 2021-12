Bénin: Reckya Madougou et Joël Aïvo, deux amis au destin politique similaire?

A l’ouverture ce lundi 6 Décembre 2021 du procès de l’agrégé de droit Joël Aïvo, l’un des premiers mots de soutien qu’il a reçu est celui de sa compère Reckya Madougou qui nourrissait certainement une issue favorable pour son ami. Mais après la décision de la cour, l’ancien ministre de la justice de Boni Yayi dont le dossier s’apparente un temps soit peu à celui du constitutionnaliste, doit avoir passé une nuit blanche dans sa cellule.

Tous deux candidats recallés à la dernière élection présidentielle, Joël Aïvo et Reckya Madougou semblent désormais avoir le même destin politique. Incarcérés tous deux pour des faits similaires, à quelques détails près, l’issue du procès de l’agrégé de droit donne certainement en filigrane un aperçu du procès de Reckya Madougou qui s’ouvre vendredi prochain.

En effet, les deux procès pourraient bien se ressembler si l’on prenait la personnalité des deux personnes en cause (tous deux candidats recallés à la dernière élection présidentielle et opposants au régime en place). Mieux, les chefs d’accusation ont bien des points de recoupement et le procureur spécial de la cour de répression des infractions économiques et du terrorisme est convaincu de leur culpabilité.

Après le verdict rendu ce lundi par la présidente de céans, Madame Christelle Adonon, condamnant le candidat du FRD, Joël Aïvo à 10 ans de réclusion criminelle et au payement d’une amende de 45 Millions de francs cfa, Reckya Madougou dans sa cellule doit probablement perdre de sa sérénité.

Tout se passe aujourd’hui comme si ces deux personnalités ont un destin politique commun. En effet, selon des indiscrétions, les dernières dépositions des « complices » de l’ex conseillère à la microfinance de Faure Gnassingbé ne seraient pas de nature à arranger sa situation. Vendredi prochain pourrait donc être une journée assez longue pour la candidate recallée du parti « Les Démocrates », Reckya Madougou dont le procès risque d’être similaire à celui de son frère et ami Joël Aïvo.