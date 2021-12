Bénin – Prochain congrès du PRD: les deux défis qui attendent le parti arc-en-ciel

Le parti du Renouveau Démocratique (PRD) sera le weekend prochain en congrès. Une assise politique du parti au cours de laquelle le mythe Adrien Houngbédji pourrait être totalement conjugué au passé avec le choix d’un nouveau président pour le parti. Un pas nécessaire pour sortir du conservatisme actuel cause de l’essoufflement du parti.

A deux ans de la tenu des élections législatives de 2023, tous les états majors des partis politiques ont le vent en poupe. Les législatives de 2023 constituent en effet des élections capitales pour bon nombre de partis politiques dont le parti de Me Adrien Houngbédji qui joue pratiquement sa survie légale à l’issue de cette compétition électorale.

Dans le but de définir les stratégies pour un retour éventuel du parti à l’assemblée nationale en 2023, le parti du renouveau démocratique va en congrès ce weekend. Un congrès au cours duquel les responsables du parti arc-en-ciel vont faire le point de leur participation aux dernières élections, relever les faiblesses et se projeter pour les défis à venir.

Et parlant de défi, les élections législatives de 2023 seront au menu des travaux de congrès et feront sans doute le plat de résistance. Après 30 ans de processus démocratique, le parti mythique de Porto Novo pour une première fois a manqué le rendez-vous de l’hémicycle lors des législatives de 2019. Toutes les Communes dont il avait le monopole il y a quelques années lui ont été arrachées.

C’est dans ce contexte que le parti se prépare à tenir son congrès. Un congrès au cours duquel, le parti doit faire les bonnes options d’autant plus que sa disparition est pronostiquée par ses adversaires.

En effet, se basant sur les dernières réformes du système partisan, certains acteurs politiques et observateurs de la vie politique trouvent dans la fusion du parti des tchoco-tchoco à l’un des deux blocs proches du pouvoir, la seule voie de sortie.

Dans une récente sortie médiatique, le président du mouvement politique « La nouvelle force », Gildas Aïzannon a pratiquement prophétisé la disparition prochaine de cette formation politique, l’une des formations qui a battu le record de longévité dans le microcosme politique béninois. Le PRD a donc le devoir de contredire les pronostics lors des législatives prochaines. Un défi qui n’est pas gagné d’avance d’autant plus que l’actuel président de l’assemblée nationale, très actif sur le terrain n’entend laisser aucune chance de renaissance à ce parti qui a perdu son aura d’antan.

Deux défis donc pour le congrès de ce weekend

Au cours du congrès de ce weekend, le parti du renouveau démocratique de Me Adrien Houngbédji aura donc pour priorité de définir des stratégies gagnantes qui lui permettront de revenir au devant de la scène.

L’organisation des élections législatives de 2021 doit donc occuper une place importante dans l’ordre du jour de ce congrès. La Renaissance du parti du renouveau démocratique (dont la voix s’est totalement éteinte) dépendra de son retour à l’assemblée nationale.

Il urge donc de définir les stratégies de mobilisation et de renforcement de la base et des anciens élus locaux activement courtisés par le parti Union Progressiste. Obtenir de passeport pour l’hémicycle constitue en effet un enjeu politique dont dépend la survie du parti.

L’autre défi que le président du parti aura à relever lors de ce congrès est de parvenir à briser le mythe Adrien Houngbédji qui tend à faire croire que sans lui, le parti ne pourrait pas tenir.

L’ancien président de l’assemblée nationale rendra service à sa formation politique en préparant la relève de son vivant. Il serait donc utile qu’il se retire de la manette de la formation politique à l’issue de ce congrès sans rester loin du nouveau président, rester un leader de l’ombre en quelque sorte.

Avec cette longévité à la tête du PRD, Me Adrien Houngbédji n’a plus grand chose à prouver aux militants et aux béninois. De sang neuf intelligemment choisi et accompagné par le leader qu’il est pourrait contribuer à la remontada annoncée.