Bénin – Procès Aïvo: « Tu as été pris à ton propre piège », réplique de Me Bonou à Léon Jossè

Après la sortie médiatique de Léon Jossè qui agite une menace de poursuite judiciaire, Me Jacques Bonou n’a pas tardé à répliquer. Dans un message publié dans la matinée de ce mardi 14 décembre 2021, le conseil de l’opposant Joël Aïvo a répondu au Professeur Jossè, cité dans l’enquête de moralité sur son client.

Ça tire à balles réelles entre Me Jacques Bonou et le Professeur Léon Jossè. Dans une déclaration de presse ce lundi, Léon Jossè a expliqué que l’avocat de Joël Aïvo l’a accusé des faits dans lesquels il ne se reconnaît pas et menace de poursuivre ce dernier. Il est même allé loin en se doutant de la qualité d’avocat de Me Jacques Bonou, qui selon lui, serait à la recherche de notoriété.

Face aux piques de Léon Jossè, Jacques Bonou n’est pas resté muet. « Mon cher Léon, Je t’ai vu et écouté, Groggy, face aux caméras, récitant nonchalamment un texte tiré dans un grimoire de moine « rupturien » tentant de minimiser les écrits de ton attestation de moralité lue à la CRIET le 6 Décembre 2021, portant gravement atteinte à la réputation du Professeur Aïvo », a répliqué l’avocat de Joël Aïvo.

Dans sa réponse, Me Bonou insiste sur le fait que les déclarations de Léon Jossè sont de nature à ternir l’image et à salir la réputation du constitutionnaliste. « Faute d’arguments pouvant justifier un acte aussi ignoble de la part d’un professeur d’Université envers son collègue dont le seul tort est d’être un constitutionnaliste brillant de réputation mondiale, tu tentes de vouloir me décrédibiliser en me traitant de tous les noms d’oiseaux. Face à ce déni de la réalité, il me semble important de te faire quelques observations simples et espérer rapidement le procès que tu as promis m’intenter », a-t-il écrit.

« A Malin, malin et demi. Tu as été pris à ton propre piège »

Léon Jossè dit n’avoir pas écrit personnellement à la Criet pour témoigner sur la moralité de Joël Aïvo et que ses déclarations faites sous anonymat à la demande de la police, ne peuvent nullement nuire au constitutionnaliste. « Les éléments de la Bef m’ont rassuré de l’anonymat de ma déclaration ; et j’ai accepté de témoigner de la bonne moralité d’un collègue de la fac de droit », a-t-il déclaré.

De nombreuses personnalités nationales et internationales ont envoyé, à visage découvert, des attestations de moralité en faveur du professeur Aïvo et qui ont aussi été lues par les juges. Pourquoi toi, tu as choisi de faire ton attestation de moralité puante sous anonymat contre le professeur Aïvo ? C’est simplement parce que tu voulais faire ton mauvais coup en cachette en sachant bien que le Professeur risquerait la condamnation à la prison. C’est trop lâche de te réfugier derrière l’anonymat pour tenir de tels propos sur une personne « en session criminelle » devant la Crie. Me Jacques Bonou

Pour Me Jacques Bonou, cette histoire d’anonymat est une manœuvre bien tracée par Léon Jossè pour pondre un témoignage à charge. « Tes commanditaires t’avaient promis l’anonymat pour te permettre de déverser ton venin sur le Professeur Aïvo . Mais Dieu est puissant et juste. Il a permis que ton acte haineux soit révélé devant toute la CRIET. Que le nom du Seigneur soit loué. A Malin, malin et demi. Tu as été pris à ton propre piège. On t’a promis quoi pour faire cette sale besogne…Dieu seul sait ! », a-t-il lancé.

Il faut rappeler que, poursuivi pour « blanchiment de capitaux et atteinte à la sûreté de l’Etat », le Professeur Joël Aïvo a été condamné à 10 ans de réclusion criminelle et 45 millions francs CFA d’amende.

Ce que Léon Jossè dit avoir confié aux enquêteurs sur Joël Aïvo

Dans le cadre de l’enquête de moralité sur Joël Aïvo, le Professeur Léon Jossè a été soumis à une série de questions. Selon ce qu’il a déclaré à la presse, les questions qui lui ont été posées tournent globalement autour de la caractérologie, de la moralité et des sources de revenus de l’opposant.

Sur la caractérologie et la moralité, on retient des réponses de Léon Jossè, que le Professeur Aïvo aime être un chef. « Il est un leader et aime le militantisme politique ». « J’ai affirmé noir sur blanc, qu’il est de bonne moralité, qu’il est un collègue travailleur et consciencieux », a déclaré Léon Jossè. En ce qui concerne les sources de revenu, le témoin déclare qu’il ne connaît que le trésor public, c’est-à-dire le salaire. Pour ce qui est des sources de revenus sur le plan politique, il dit avoir confié qu’il n’en sait rien.

Selon Léon Jossè, rien de ce qu’il a confié à la Bef n’est de nature à nuire ou à salir la réputation de son collègue Joël Aïvo. Il ne comprend donc pas cet acharnement médiatique dirigé contre sa personne. Pour laver son honneur et rétablir les faits, Léon Jossè va poursuivre Me Jacques Bonou. « Je lui ferai un procès, et dans les prochains jours, on saura toute la vérité », a-t-il conclu.